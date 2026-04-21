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Empresario ucraniano remece el mercado inmobiliario comprando el departamento más caro del mundo: esto tuvo que desembolsar

Rinat Akhmetov, el hombre más millonario de Ucrania, concretó la llamativa operación con un inmueble en Mónaco.

José Campillay

Empresario ucraniano remece el mercado inmobiliario comprando el departamento más caro del mundo: esto tuvo que desembolsar

El mercado de bienes raíces ha vivido un hito sin precedentes que marca una nueva forma de mirar el lujo, llegando a un techo que parecía inalcanzable.

Y es que el ucraniano Rinat Akhmetov, quien posee la fortuna más grande de su país, compró el departamento más costoso del mundo.

La operación, cerrada por una suma de US$555 millones, sitúa esta propiedad en el Principado de Mónaco como el nuevo referente de la opulencia inmobiliaria global.

La residencia se encuentra dentro de Le Renzo, una de las joyas arquitectónicas del flamante distrito de Maraterra, respondiendo a los altos parámetros que aumentan su costo.

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Este barrio es particularmente simbólico, ya que representa una expansión de terrenos ganados al mar, un proyecto de ingeniería de vanguardia que fue inaugurado oficialmente por el príncipe Alberto en 2024.

Según los informes de Bloomberg, medio que dio a conocer los detalles de la compraventa concretada el año pasado, la vivienda destaca por dimensiones y comodidades que parecen desafiar la geografía monegasca:

  • Distribución: El inmueble se despliega a través de cinco niveles.
  • Capacidad: Cuenta con un total de 21 habitaciones.
  • Superficie: Posee un área total aproximada de 2.500 metros.
  • Equipamiento: Dispone de múltiples terrazas con vistas frontales al mar Mediterráneo, jacuzzi, piscina privada y estacionamiento para al menos ocho vehículos.

Superando las marcas londinenses

Con este movimiento, Akhmetov ha dejado muy atrás el récord anterior que ostentaba el promotor británico Nick Candy, quien en su momento vendió una propiedad en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres, por US$365 millones.

La diferencia de casi US$200 millones entre ambas transacciones subraya el crecimiento exponencial del valor del metro cuadrado en las zonas más codiciadas de la Riviera Francesa.

Actualmente, se estima que el patrimonio neto de Rinat alcanza los US$7.070 millones. Su poder económico proviene principalmente de un holding diversificado con presencia dominante en los sectores de la metalurgia, la minería y la energía, pilares fundamentales de la infraestructura industrial ucraniana.

Coleccionista de propiedades

Esta no es la primera incursión del empresario ucraniano en el mercado de propiedades de élite en la región. Ya en 2019, el empresario acaparó titulares al comprar la legendaria Villa Les Cèdres, una mansión histórica en la Riviera Francesa que perteneció al rey Leopoldo II de Bélgica, por una cifra cercana a los US$235 millones.

Con esta nueva adquisición en Mónaco, Rinat Akhmetov consolida su presencia en el enclave más exclusivo de Europa, en un momento donde el sector inmobiliario de lujo parece inmune a las fluctuaciones económicas globales.

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