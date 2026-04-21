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Deportes Puerto Montt enciende la pelea en la Primera B: así está la tabla de posiciones tras la fecha 8

Los “Hijos del Temporal” se volvieron a meter como líderes del ascenso.

Carlos Madariaga

Deportes Puerto Montt enciende la pelea en la Primera B: así está la tabla de posiciones tras la fecha 8

Deportes Puerto Montt enciende la pelea en la Primera B: así está la tabla de posiciones tras la fecha 8 / Twitter @DPMChile

El lunes culminó la fecha 8 de la Primera B con un estrecho encuentro en el sur del país.

En el Chinquihue, ante 5.815 espectadores, Deportes Puerto Montt se impuso a Deportes Temuco.

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Todo luego de un penal que Jason Flores cambió por gol al minuto 41, anotando el único gol del compromiso.

El triunfo le permitió a los “Hijos del Temporal”, recién ascendidos a la categoría, volver a meterse como líderes de la Primera B, igualando las 16 unidades de Deportes Recoleta.

Eso sí, todo está más que parejo en la segunda categoría del fútbol chileno, pues Cobreloa y Santiago Wanderers los escoltan apenas a un punto de distancia, mientras que Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica tienen ya 14 unidades.

En tanto, en la zona baja, Rangers sigue siendo colista cómodo, con apenas dos unidades, manteniéndose sin triunfos tras ocho fechas.

La tabla de posiciones de la Primera B

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