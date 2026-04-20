Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 20 de abril, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo por la Liga de Primera, otros de la Primera B y uno más por la Segunda División.
Hoy, lunes 20 de abril, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.
Uno de estos encuentros cierra la décima fecha de la Liga de Primera, otro la octava jornada de la Primera B y uno más la cuarta fecha de la Segunda División.
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Segunda División
La programación del fútbol chileno hoy 19 de abril comenzará a las 16:00 horas, en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo se medirá ante Deportes Linares, con arbitraje de Yerko Vargas. Este encuentro no tendrá transmisión de TV.
Primera B
El ascenso comenzará su actividad a contar de las 20:00 horas, en el estadio Chinquihue, lugar en que Deportes Puerto Montt jugará ante Deportes Temuco, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión en la plataforma HBO Max.
Campeonato Nacional 2026
La jornada de la Primera División tendrá su único encuentro a las 20:30 horas en el Claro Arena, donde Universidad Católica se medirá ante Unión La Calera. Nicolás Gamboa será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.
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