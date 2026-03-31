;

Femicidio en Las Condes: este martes formalizan a imputado que asesinó a su parea frente a su hija de 3 años

El sujeto habría apuñalado a su esposa al interior de un departamento mientras su hija de tres años se encontraba en el lugar. No existían denuncias previas por violencia intrafamiliar.

Cristóbal Álvarez

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina / Hans Scott

Durante este martes será formalizado el hombre acusado de cometer un femicidio en la comuna de Las Condes, luego de que confesara el crimen a una vecina del edificio donde ocurrieron los hechos.

Según los antecedentes preliminares, el imputado habría atacado con un arma blanca a su esposa, provocándole la muerte al interior del inmueble.

De acuerdo con la información conocida durante la noche del lunes, la pareja —oriunda de Calama— se encontraba de paso en el departamento.

Revisa también:

ADN

Tras el ataque, el sujeto se acercó a una vecina, a quien le relató lo ocurrido y le entregó a la hija de ambos, una niña de tres años que estaba presente en el lugar al momento del crimen.

El caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que desde las autoridades se indicó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar asociadas a la pareja.

La formalización del imputado se realizará durante esta jornada, instancia en la que se conocerán los cargos y medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad