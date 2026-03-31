Femicidio en Las Condes: este martes formalizan a imputado que asesinó a su parea frente a su hija de 3 años

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina / Hans Scott

Durante este martes será formalizado el hombre acusado de cometer un femicidio en la comuna de Las Condes, luego de que confesara el crimen a una vecina del edificio donde ocurrieron los hechos.

Según los antecedentes preliminares, el imputado habría atacado con un arma blanca a su esposa, provocándole la muerte al interior del inmueble.

De acuerdo con la información conocida durante la noche del lunes, la pareja —oriunda de Calama— se encontraba de paso en el departamento.

Tras el ataque, el sujeto se acercó a una vecina, a quien le relató lo ocurrido y le entregó a la hija de ambos, una niña de tres años que estaba presente en el lugar al momento del crimen.

El caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que desde las autoridades se indicó que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar asociadas a la pareja.

La formalización del imputado se realizará durante esta jornada, instancia en la que se conocerán los cargos y medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.