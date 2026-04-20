;

Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados

El organismo actualizó la distribución de representantes en los distritos electorales del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados

Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados / Oscar Guerra

Tal y como sucede cada diez años, el Servicio Electoral (Servel) actualizó la distribución territorial de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y Diputadas del país.

Cabe señalar que para la actualización de la representación se tomó en cuenta los datos del último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Revisa también:

ADN

A través de la medida, los escaños se redistribuyen proporcionalmente entre los distritos electorales de Chile, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en cada uno de estos.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.

¿Qué comunas de Chile tendrán más diputados?

Entre los distritos que ganaron representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, está el distrito 11 (compuesto por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), el cual pasará de tener 6 a 8 diputados.

A continuación, todos los distritos que ganaron representación:

DistritoComunasDistribución de diputados
Distrito 3 (Antofagasta)Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla.Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.
Distrito 5 (Coquimbo)Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
Distrito 9 (región Metropolitana)Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
Distrito 11 (región Metropolitana)La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.Pasó de tener 6 a tener 8 representantes.
Distrito 12 (región Metropolitana)La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
Distrito 13 (región Metropolitana)El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.
Distrito 14 (región Metropolitana) Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.Pasó de tener 6 a tener 8 representantes.
Distrito 21 (región del Biobío)Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel. Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad