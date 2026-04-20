Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados
El organismo actualizó la distribución de representantes en los distritos electorales del país. Revisa acá todos los detalles.
Tal y como sucede cada diez años, el Servicio Electoral (Servel) actualizó la distribución territorial de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y Diputadas del país.
Cabe señalar que para la actualización de la representación se tomó en cuenta los datos del último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Revisa también:
A través de la medida, los escaños se redistribuyen proporcionalmente entre los distritos electorales de Chile, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en cada uno de estos.
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.
¿Qué comunas de Chile tendrán más diputados?
Entre los distritos que ganaron representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, está el distrito 11 (compuesto por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), el cual pasará de tener 6 a 8 diputados.
A continuación, todos los distritos que ganaron representación:
|Distrito
|Comunas
|Distribución de diputados
|Distrito 3 (Antofagasta)
|Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla.
|Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.
|Distrito 5 (Coquimbo)
|Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.
|Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
|Distrito 9 (región Metropolitana)
|Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
|Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
|Distrito 11 (región Metropolitana)
|La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.
|Pasó de tener 6 a tener 8 representantes.
|Distrito 12 (región Metropolitana)
|La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
|Pasó de tener 7 a tener 8 representantes.
|Distrito 13 (región Metropolitana)
|El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.
|Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.
|Distrito 14 (región Metropolitana)
|Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.
|Pasó de tener 6 a tener 8 representantes.
|Distrito 21 (región del Biobío)
|Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel.
|Pasó de tener 5 a tener 6 representantes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.