Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados / Oscar Guerra

Tal y como sucede cada diez años, el Servicio Electoral (Servel) actualizó la distribución territorial de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y Diputadas del país.

Cabe señalar que para la actualización de la representación se tomó en cuenta los datos del último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

A través de la medida, los escaños se redistribuyen proporcionalmente entre los distritos electorales de Chile, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en cada uno de estos.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.

¿Qué comunas de Chile tendrán más diputados?

Entre los distritos que ganaron representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, está el distrito 11 (compuesto por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), el cual pasará de tener 6 a 8 diputados.

A continuación, todos los distritos que ganaron representación: