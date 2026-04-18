Servel redefine mapa electoral: así cambian los 155 escaños de diputados y diputadas a lo largo de Chile

El Servicio Electoral (Servel) oficializó una nueva distribución de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, en cumplimiento de la ley que obliga a actualizar el sistema cada diez años tras el último censo.

A través de la Resolución N°0129, compartida por el cientista político Danilo Herrera, el organismo aplicó lo establecido en la Ley 18.700, utilizando los datos del Censo 2024 para redistribuir los cupos en los 28 distritos del país.

VALPARAÍSO Sesión en sala de la Cámara de Diputados. FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO Ampliar

El principio es proporcional: más población implica más escaños, con un mínimo de tres y un máximo de ocho por distrito.

Los cambios

El principal cambio se concentra en la Región Metropolitana, que suma 8 escaños en total, consolidando su peso electoral.

Varios de sus distritos alcanzan ahora el máximo permitido de 8 diputados, como los distritos 8, 9, 10, 11, 12 y 14.

También registran alzas regiones del norte y centro: Antofagasta pasa de 5 a 6 escaños en su distrito 3; Coquimbo sube a 8 en el distrito 5; y el Biobío aumenta en su distrito 21, llegando a 6 representantes.

En contraste, varias zonas pierden representación. Atacama sufre la mayor baja, pasando de 5 a 3 escaños en el distrito 4. También retroceden La Araucanía (con caídas en sus distritos 22 y 23), Los Ríos (de 5 a 3 en el distrito 24) y Los Lagos, además de recortes en O’Higgins, Maule y Ñuble.

El nuevo mapa mantiene el total de 155 diputados, pero redistribuye su peso territorial, lo que podría impactar las futuras elecciones parlamentarias, especialmente en la definición de cupos por lista.

La resolución también abre un plazo de cinco días para presentar reclamaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones, lo que podría generar controversia antes de que el nuevo esquema quede completamente firme. Este rediseño regirá, en principio, para los comicios parlamentarios de 2029.