Corte de Apelaciones revierte expulsión de club de fútbol y acusa a federación de actuar “caprichoso y sin motivación” / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Arica dictó una sentencia definitiva que obliga a la Asociación Andina de Fútbol (ASAF) a reintegrar de inmediato al club Unión Ticnamar. En una decisión unánime, los ministros del tribunal de alzada establecieron que la expulsión del equipo fue un acto injustificado y autoritario que pasó por encima de las autoridades superiores del fútbol rural.

El conflicto se originó por una denuncia que cuestionaba la participación de un jugador en Unión Ticnamar, bajo el argumento de que no pertenecía a la etnia aymara. Aunque la asociación local castigó inicialmente al club, la Federación Nacional de Fútbol Rural (Fenfur) —jefe jerárquico de la liga— anuló esa sanción en diciembre de 2025, ordenando devolverles los puntos y limpiar los registros del jugador involucrado.

Un castigo sin fundamentos legales

Pese a la orden de la Federación, la directiva de la Asociación Andina decidió en enero de 2026 expulsar definitivamente a Unión Ticnamar. El castigo no solo afectaba al equipo, sino que prohibía a todos sus dirigentes, delegados y futbolistas participar en cualquier otro club de la liga hasta fines de este año. La ASAF justificó esta medida alegando que el club “no acató” a la directiva local al haber acudido a la Federación para apelar.

Sin embargo, los jueces de la Segunda Sala del tribunal señalaron que la asociación actuó de forma “caprichosa”. El fallo determinó que no se respetó el debido proceso, ya que se sancionó al club por los mismos hechos que la autoridad nacional ya había resuelto a su favor, y se hizo sin darle oportunidad al equipo de defenderse adecuadamente.

Resguardo contra la discriminación

La justicia fue enfática al señalar que este actuar afectó derechos fundamentales protegidos por la Constitución, específicamente el derecho a no ser discriminado y a tener un proceso justo. Al expulsar a los miembros del club “sin mayor apelación”, la directiva de la asociación local intentó actuar como un tribunal especial por encima de las reglas del deporte nacional.

Finalmente, la resolución ordena dejar sin efecto todas las sanciones impuestas en enero contra Unión Ticnamar. La Asociación Andina está obligada ahora a cumplir con todo lo dispuesto por la Fenfur, lo que incluye la restitución de puntos y la actualización de las tablas de posiciones. Además, la parte perdedora deberá pagar los gastos del juicio (costas).