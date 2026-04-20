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Comienza pago de bono para transportistas: ¿Cómo puedo recibir $100.000 mensual para bencina?

El grupo incluye conductores y dueños de taxis básicos, colectivos, transporte escolar y transporte internacional Arica–Tacna.

Javiera Rivera

Comienza pago de bono para transportistas: ¿Cómo puedo recibir $100.000 mensual para bencina?

Comienza pago de bono para transportistas: ¿Cómo puedo recibir $100.000 mensual para bencina? / Cristobal Ramirez

Este lunes, el Gobierno inició el pago del bono de $100.000 para taxis, colectivos y transporte escolar, en el marco del Plan Chile Sale Adelante, como medida de apoyo ante el alza de los combustibles.

En esta primera jornada, el beneficio llegó a 48.284 personas, de las cuales 46.333 recibieron el pago a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado.

El grupo incluye conductores y dueños de taxis básicos, colectivos, transporte escolar y transporte internacional Arica–Tacna.

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó el avance del proceso: “Nos impusimos una meta muy ambiciosa que logramos cumplir”.

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“En apenas dos semanas realizamos el traspaso de recursos para cerca del 40% de los potenciales beneficiarios. Este lunes se concretó el pago a más de 46.000 conductores“, agregó el secretario de Estado.

¿Cómo funciona el bono?

El subsidio de $100.000 mensuales se deposita en el Bolsillo Electrónico de Combustibles de BancoEstado, utilizable en estaciones de servicio adheridas.

El beneficio puede extenderse por hasta seis meses, dependiendo de la evolución del precio del petróleo.

¿Cómo postular?

Las solicitudes continúan disponibles en www.mtt.gob.cl o ingresando directamente (AQUÍ), con pagos diferenciados según la fecha de inscripción.

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