Presidente Kast sostendrá conversación telefónica con Volodímir Zelensky la mañana de este martes

El Presidente José Antonio Kast sostendrá este martes una conversación telefónica con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelensky, en una instancia coordinada desde La Moneda que se desarrollará cerca de las 9:00 horas en Chile, lo que corresponde a las 16:00 en Kiev.

Según informó la oficina de Comunicaciones de la Presidencia, el contacto se enmarca en la continuidad de las relaciones bilaterales entre ambos países, fortalecidas en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia.

El acercamiento entre Santiago y Kiev ha tenido distintos hitos recientes.

Los posibles temas a abordar

El pasado 10 de marzo, en la antesala del cambio de mando, el entonces canciller ucraniano Andrii Sybiha sostuvo una reunión con Kast, en la que se abordaron los efectos de la guerra y se reafirmó el interés de profundizar la cooperación entre ambos Estados.

En esa oportunidad, además, se transmitió un mensaje de Zelensky al entonces presidente electo y una invitación para que visite Ucrania.

Desde el gobierno ucraniano se han planteado posibles áreas de trabajo conjunto, como agricultura, digitalización y el desarrollo de tecnologías no tripuladas.