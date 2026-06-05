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El Mundial 2026 pierde a una de sus grandes joyas europeas: ya tiene reemplazo

A pocos días de que comience la Copa del Mundo, se dio a conocer la lamentable baja de una de las prometedoras figuras de Alemania.

Lucas San Martín

El Mundial 2026 pierde a una de sus grandes joyas europeas: ya tiene reemplazo

El Mundial 2026 pierde a una de sus grandes joyas europeas: ya tiene reemplazo / FABRICE COFFRINI

Ya no queda nada para el inicio del Mundial 2026. El próximo jueves 11 de junio se dará inicio al certamen que tendrá a varias figuras internacionales que lucharán por el prestigioso trofeo a nivel de selecciones.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una baja de una de las principales figuras de Alemania. Según lo comunicado por el seleccionado, Lennart Karl sufrió un desgarró en el entrenamiento de este viernes en Estados Unidos.

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De esta forma, el joven de 18 años se perderá la Copa del Mundo, lo que es un duro golpe para el torneo, ya que había brillado con el Bayern Múnich y la selección alemana en la previa del torneo.

Con el club ‘bávaro’, Lennart Karl ha disputado 71 partidos, convertido 43 goles y ha entregado 19 asistencias. Además, el volante ofensivo mostró todo su talento en la reciente temporada, lo que significó su primera citación a una Copa del Mundo a temprana edad.

Debido a esto, según información de Sky Sport, el técnico de Alemania, Julian Nagelsmann actuó rápido y llamó de emergencia a Assan Ouedraogo, volante del Leipzig para cubrir la posición del mediocampo dentro del plantel teutón.

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