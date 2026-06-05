La ciencia espacial chilena continúa marcando hitos a nivel internacional y preparándose para su próximo gran desafío. En una reciente entrevista en el programa Tu Nuevo ADN, Marcos Díaz, investigador principal del proyecto y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, reveló los últimos detalles del inminente envío al espacio del SUCHAI-4, el quinto nanosatélite desarrollado por la casa de estudios.

Este nuevo logro se enmarca en un proceso de casi diez años de investigación ininterrumpida que ha permitido el lanzamiento exitoso de sus predecesores (Suchai 1, 2, 3 y Plant). En esta oportunidad, el equipo universitario viajará a Estados Unidos para integrar el satélite en un cohete de la reconocida empresa espacial SpaceX, cuyo lanzamiento inicial está proyectado para el mes de julio.

Un laboratorio de alta tecnología en apenas cinco litros

A diferencia de los satélites tradicionales, el SUCHAI-4 corresponde a la categoría de “nanosatélite” —específicamente del tipo CubeSat—, lo que significa que es un dispositivo estandarizado que pesa alrededor de cinco kilos y ocupa un volumen de apenas cinco litros. Pese a su reducido tamaño, este vehículo espacial es un sofisticado equipo científico que albergará en su interior cerca de 60 experimentos distintos, incluyendo pruebas de biología espacial e instrumentación de punta.

Según detalló Díaz, el objetivo principal de este proyecto es que el nanosatélite aprenda a “apuntar muy bien” y de manera autónoma en el entorno espacial. “En el espacio no es fácil ubicarse ni tampoco es fácil moverse porque no hay nada de qué tomarse”, explicó el investigador. Lograr esta precisión es fundamental, ya que permitirá utilizar un láser incorporado para ensayar futuras aplicaciones de comunicaciones ópticas hacia la Tierra, además de abrir la puerta a realizar investigaciones avanzadas en geofísica y astronomía espacial mediante un pequeño telescopio a bordo. Además, para evaluar el comportamiento de sus sistemas, el SUCHAI-4 cuenta con cámaras que mirarán hacia su propio interior para monitorear experimentos biológicos, lo que ayudará a medir la degradación y precisión de sus propios sensores.

El viaje con SpaceX y su vida útil en la órbita

La llegada al espacio del SUCHAI-4 será posible tras la adquisición de un “ticket” comercial con SpaceX, un modelo que ha abaratado considerablemente los costos para la investigación chilena y permite poner los vehículos en contenedores preestablecidos sin requerir adaptaciones complejas por parte del cohete lanzador. Una vez finalizada la integración en la ojiva del cohete, el equipo deberá esperar las condiciones climáticas y de tráfico espacial óptimas para el despegue.

El destino del nanosatélite será una órbita polar sincrónica con el sol, ubicándose a unos 590 kilómetros de altura. De acuerdo a las estimaciones de Marcos Díaz, debido a que actualmente el ciclo solar se dirige hacia un periodo de “mínimo solar” que disminuye el roce atmosférico, el SUCHAI-4 debería mantenerse operativo y orbitando durante un periodo de aproximadamente 6 años. Tras cumplir su ciclo de vida, la propia fricción de la atmósfera terrestre terminará por frenarlo, atrayéndolo hacia la Tierra donde finalmente se incinerará de forma segura. Díaz recalcó que, más allá de los riesgos inherentes a un lanzamiento de este tipo, el proceso completo destaca por su enorme valor de aprendizaje para los estudiantes e investigadores jóvenes involucrados en el proyecto.