Lluvia de meteoros Líridas alcanzará su peak en Chile: mejor horario, dónde y cómo verla

Chile podrá observar esta semana la lluvia de meteoros Líridas, uno de los eventos astronómicos más esperados de abril y considerado uno de los más antiguos registrados por la humanidad.

El fenómeno alcanzará su punto máximo entre la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril, fecha en la que se espera una mayor cantidad de meteoros visibles en el cielo.

A qué hora ver la lluvia de estrellas en Chile

Especialistas recomiendan mirar el cielo durante la madrugada, especialmente después de las 2:30 horas, cuando las condiciones de observación mejoran.

Las Líridas estarán activas hasta el 30 de abril, aunque su mejor momento será durante esta noche.

Cómo ver las Líridas a simple vista

No se necesitan telescopios ni binoculares. Lo ideal es ubicarse en un lugar despejado, oscuro y alejado de la contaminación lumínica.

En ciudades como Santiago la visibilidad puede ser menor por las luces artificiales, mientras que en zonas del norte del país las condiciones suelen ser más favorables.

Qué son las Líridas

Aunque se conocen como “lluvia de estrellas”, en realidad corresponden a fragmentos del cometa Thatcher que al entrar a la atmósfera generan destellos luminosos.

Su nombre proviene de la constelación de Lira, desde donde parecen surgir los meteoros al observarlos desde la Tierra.