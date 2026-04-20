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Hombre muere tras ser baleado en violenta discusión al interior de taller mecánico en Cerro Navia

La Fiscalía investiga el hecho ocurrido en el local, donde una discusión terminó con un disparo que causó la muerte de un hombre en el lugar.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Hombre muere tras ser baleado en violenta discusión al interior de taller

Hombre muere tras ser baleado en violenta discusión al interior de taller

01:48

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Un hombre murió la tarde de este lunes tras recibir un disparo en medio de una discusión ocurrida al interior de un taller mecánico en la comuna de Cerro Navia, en la región Metropolitana. El hecho se registró cerca de las 16:00 horas en calle Salvador Gutiérrez, donde Carabineros encontró a la víctima fallecida en el exterior del inmueble.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto habría llegado inicialmente al lugar amenazando al grupo familiar del dueño del recinto. Luego se retiró y regresó minutos más tarde portando un fierro, con el que habría agredido al propietario del taller.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Luis Contardo, señaló que la víctima “habría seguido a la hija de la persona que en este momento se encuentra detenida” y posteriormente ingresó al local, donde “se habría producido una discusión y una pelea con las personas que trabajan”.

En ese contexto, agregó el persecutor, el dueño del establecimiento efectuó un disparo que “le habría ocasionado la muerte al sujeto”.

El presunto autor del disparo fue detenido en el lugar. Además, se informó que la escopeta utilizada no mantenía inscripción. La Fiscalía indicó que tanto la víctima como el imputado registraban antecedentes previos, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica exacta de lo ocurrido.

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