Canciller de Ucrania se reúne con Kast y le transmite mensaje de Zelensky: “Estoy agradecido con Chile por su apoyo constante”

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se reunió este martes en Santiago con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la antesala de su investidura, instancia en la que abordaron la guerra con Rusia y eventuales áreas de cooperación bilateral.

Tras el encuentro, el canciller ucraniano señaló que transmitió al mandatario electo un mensaje del presidente Volodímir Zelenski, junto con una invitación para visitar su país.

“Le transmití un mensaje personal del presidente Volodimir Zelensky, con sus mejores deseos de éxito para el nuevo líder de Chile y una invitación para visitar Ucrania”, afirmó.

Sybiha también explicó que durante la conversación se analizaron ámbitos para fortalecer la relación entre ambos países.

“Estoy agradecido con Chile por su apoyo”

“Conversamos sobre las áreas en las que podemos fortalecer una cooperación mutuamente beneficiosa: desde la agricultura hasta la digitalización y las tecnologías no tripuladas”, indicó.

En ese contexto, el ministro expuso al presidente electo la situación actual del conflicto en Ucrania y los esfuerzos por alcanzar la paz.

“También informé sobre la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz. A pesar de los ataques rusos, Ucrania resistió y superó el invierno más difícil”, sostuvo.

Finalmente, el canciller valoró el respaldo que Chile ha manifestado hacia su país. “Estoy agradecido con Chile por su apoyo constante a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, concluyó.