Entrevista a Andrea Repetto, directora de Espacio Público y directora de la Escuela de Gobierno UC - ADN Hoy

La economista Andrea Repetto, directora de Espacio Público y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, conversó con ADN Hoy sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno de Kast, y que ha desatado críticas en las últimas horas.

La experta cuestionó la estrategia económica del Ejecutivo en la antesala del ingreso al Congreso del proyecto, y advirtió que la propuesta descansa en supuestos inciertos sobre crecimiento, inversión y empleo.

Uno de los ejes más controvertidos es la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, junto con otras medidas como el fin de las contribuciones para adultos mayores.

Para Repetto, el principal problema no es solo distributivo, sino también fiscal. Según planteó, el Gobierno está apostando a que esa menor carga tributaria impulse la economía lo suficiente como para compensar la pérdida de recaudación, algo que, a su juicio, está lejos de estar garantizado.

Apuesta del Gobierno “tiene riesgo”

Durante la conversación, Andrea Repetto fue clara al advertir que “este es un proyecto que tiene riesgo”, apuntando a que “el riesgo de fondo es cuál es la capacidad que tiene el fisco de financiar esta rebaja tributaria, porque es una caída muy importante”.

Además, expresó que las proyecciones de crecimiento no bastan, al menos en el corto y mediano plazo, para recuperar los ingresos que el Estado dejaría de percibir.

En esa línea, sostuvo que “en el corto y mediano plazo, la recaudación no se recupera con el propio crecimiento”.

“Entonces, el Gobierno necesita reducir el gasto, que es lo otro que ha puesto arriba de la mesa. Hizo un mandato a través de un oficio a los distintos ministerios para que redujeran en 3% todo su gasto, y no sabemos si eso ha rendido o no“, agregó.

Asimismo, sostuvo que “la idea del Gobierno para que esto funcione del modo que quiera hacerlo descansa centralmente en que pueden reducir el gasto. Y eso está por verse, no sabemos si efectivamente lo van a lograr".

La economista también expresó dudas sobre la promesa de reactivación que han planteado ministros como Jorge Quiroz. De hecho, criticó las proyecciones optimistas sobre empleo e inversión y afirmó que “los ministros hacen estas promesas y muchas veces les va mal, esos anuncios no se cumplen”.

A su juicio, la relación entre menores impuestos e inversión no es automática y la evidencia internacional ofrece resultados mixtos, por lo que ve riesgoso jugarse por una respuesta tan favorable de la economía.

Además, Repetto insistió en que Chile ya ha vivido procesos similares en los últimos años, con reformas o compromisos de gasto cuya financiación terminó siendo insuficiente.

Por eso, recalcó que el Gobierno debiera primero probar que puede reducir el gasto de manera eficiente antes de avanzar con rebajas tributarias de esta magnitud. “El Gobierno debiera reducir el gasto antes de esto, porque está poniendo en juego las finanzas públicas, y luego ver cómo le va”, dijo.

En esa lógica, alertó que una mala apuesta podría traducirse en mayor deuda, tasas más altas y créditos más caros para las familias.

“El riesgo principal es la recaudación tributaria. Porque si terminamos con una situación deficitaria más alta, con mayor crecimiento de la deuda de la que ya hemos tenido, eso se va a empezar a notar en la economía de otros modos. Vamos a tener el los intereses más altos. Los créditos hipotecarios se van a hacer más caros", cerró.