;

Peatón aprovechó la lluvia para mandar mensaje sin filtro a Kast: generó inesperada respuesta en el estudio de Mega

La respuesta del hombre tomó por sorpresa al reportero.

Javier Méndez

Peatón aprovechó la lluvia para mandar mensaje sin filtro a Kast: generó inesperada respuesta en el estudio de Mega

Sucedió en TV. La mañana del lunes, un peatón aprovechó para lanzar un desahogo en plena emisión de las noticias en Mega.

Mientras distintos periodistas cubrían la caída de precipitaciones en la capital, a uno se le ocurrió adentrarse en la clásica interacción con los transeúntes.

“¿Cómo está? Cuénteme, ¿la pilló de sorpresa la lluvia o no?“, abordó en principio a una mujer sin paraguas. ”Sí“, replicó la entrevistada.

Revisa también:

ADN

Luego apareció en escena otro hombre, desplegando su escudo para las gotas mañaneras.

“Usted estaba preparado para la lluvia, amigo”, afirmó el comunicador. “Te odio, Kast”, recibió de vuelta.

“Vale, amigo, gracias”, sumó el reportero, sin evitar una risa. En el estudio también se escuchó lo mismo por parte del conductor Gonzalo Ramírez.

En redes sociales, como siempre, los comentarios se dividieron en dos bandos. “A trabajar no más pulmones vírgenes", le lanzó uno. “Imagínate odiar a alguien con quien ni siquiera compartes un saludo. Qué corrosivo es el odio”, sumó otro usuario en Instagram. “Yo más”, apoyaron desde la vereda opuesta.

Revisa el momento a continuación:

a

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad