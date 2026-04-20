Peatón aprovechó la lluvia para mandar mensaje sin filtro a Kast: generó inesperada respuesta en el estudio de Mega

Sucedió en TV. La mañana del lunes, un peatón aprovechó para lanzar un desahogo en plena emisión de las noticias en Mega.

Mientras distintos periodistas cubrían la caída de precipitaciones en la capital, a uno se le ocurrió adentrarse en la clásica interacción con los transeúntes.

“¿Cómo está? Cuénteme, ¿la pilló de sorpresa la lluvia o no?“, abordó en principio a una mujer sin paraguas. ”Sí“, replicó la entrevistada.

Luego apareció en escena otro hombre, desplegando su escudo para las gotas mañaneras.

“Usted estaba preparado para la lluvia, amigo”, afirmó el comunicador. “Te odio, Kast” , recibió de vuelta.

“Vale, amigo, gracias”, sumó el reportero, sin evitar una risa. En el estudio también se escuchó lo mismo por parte del conductor Gonzalo Ramírez.

En redes sociales, como siempre, los comentarios se dividieron en dos bandos. “A trabajar no más pulmones vírgenes", le lanzó uno. “Imagínate odiar a alguien con quien ni siquiera compartes un saludo. Qué corrosivo es el odio”, sumó otro usuario en Instagram. “Yo más”, apoyaron desde la vereda opuesta.

Revisa el momento a continuación :

a