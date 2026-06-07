Desde el complejo fronterizo de Chacalluta, en el límite entre Chile y Perú, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó una visita inspectiva para evaluar en terreno las medidas implementadas durante los primeros 90 días de su gobierno. Acompañado de diversas autoridades nacionales y regionales, el mandatario revisó los avances del “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que contempla la construcción de zanjas para evitar el paso irregular de migrantes en la macrozona norte.

El despliegue en el Hito 10 contó con la presencia de los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Defensa, Fernando Barros, además de autoridades locales como el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, y los alcaldes de Arica, Camarones, Putre y General Lagos.

Avances en la frontera y el rol del Ejército

El balance del mandatario se da justo cuando se cumple el plazo de 90 días fijado inicialmente por el Ejecutivo, periodo en el cual la meta era ampliar la extensión de las zanjas fronterizas de 3 kilómetros a 30 kilómetros.

Durante la jornada, que además coincidió con la conmemoración de la toma del Morro de Arica, el jefe de Estado extendió un agradecimiento especial al Ejército de Chile. Según detalló Kast, desde el inicio de su mandato el pasado 11 de marzo, se solicitó mediante un instructivo presidencial la colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar una “necesidad extrema” del país: detener la migración irregular, el tráfico de migrantes, el contrabando y el crimen organizado asociados a las fronteras abiertas.

Respaldo transversal y nuevos proyectos de ley

La instancia también estuvo marcada por la participación de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien destacó el trabajo político alcanzado en la Comisión de Zonas Extremas mediante el “Acuerdo de Arica 100”. La parlamentaria valoró profundamente el despliegue militar e hizo un llamado a enfrentar la crisis migratoria priorizando el bienestar de la nación. “Es muy importante (...) que sepamos qué es lo que produce una buena ley cuando se dejan de lado las ideologías y cuando se entiende que el país está por delante”, afirmó la senadora. Asimismo, Núñez se comprometió a que el Senado tramitará con urgencia e idoneidad los anuncios realizados por el mandatario.

Proyecto para aumentar el plazo de retención de extranjeros con orden de expulsión: reforma para ampliar el tiempo de retención de personas extranjeras que ya tienen decretada su expulsión del país. La propuesta busca aumentar ese período de 5 a 60 días, con posibilidad de prórroga. Proyecto para endurecer sanciones por tráfico y traslado de migrantes irregulares: modificar el Código Penal para sancionar el traslado de migrantes irregulares dentro del territorio. Busca perseguir penalmente a quienes faciliten el transporte de personas que ingresaron irregularmente al país, estableciendo este acto como delito y agravante

Tras esta inspección en la frontera, la agenda del Presidente continuará en el centro de Arica con la instancia ciudadana denominada “Presidente Presente”. En este cabildo, donde responderá preguntas de la comunidad, se espera que Kast concrete la firma de al menos dos nuevos proyectos de ley en materia migratoria para reforzar su estrategia de seguridad.