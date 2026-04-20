Lluvia en Santiago hoy: a esta hora será el peak de las precipitaciones, según el pronóstico del tiempo / hirun

Durante los últimos días, el pronóstico del tiempo para Santiago indicó el retorno de las lluvias para este lunes 20 de abril.

De hecho, desde la madrugada, habitantes de la Región Metropolitana han reportado precipitaciones con diversos niveles de intensidad, dependiendo de la zona.

El fenómeno detrás de este cambio es lo que los meteorólogos denominan una baja segregada: una bolsa de aire frío en altura que, al interactuar con el aire más cálido en superficie, genera inestabilidad atmosférica, chubascos y un notorio descenso de las temperaturas.

¿A qué hora será el peak de la lluvia en Santiago? El pronóstico del tiempo para hoy

Según el experto en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, la actividad pluviométrica será intermitente en el Gran Santiago, con una ventana de precipitaciones que comenzó pasada las 07:00 y se extendería hasta las 20:00 horas. Eso sí, no todo el período será igual de intenso.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, precisó que el momento de mayor concentración será cerca de las 15:00 horas, cuando las precipitaciones abarcarán gran parte de la Región Metropolitana, con especial intensidad en el centro, la precordillera y la alta cordillera.

En cuanto a los acumulados esperados, Marcone estimó entre 3 y 6 mm en el sector céntrico de la capital, y entre 4 y 8 mm en el sector oriente. Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó acumulados de 4 a 8 mm en los valles y de 8 a 10 mm en la precordillera y cordillera

Los termómetros no superarán los 16 grados en Santiago Centro durante este lunes. En general, se tratará de una jornada fría, con alta nubosidad y precipitaciones hasta la media tarde.

Hay que recordar que Senapred declaró alerta temprana preventiva para diez comunas de la RM ante los montos estimados de precipitación, viento e isoterma cero baja. La lista incluye: