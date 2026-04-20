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Latife Soto revela nuevo remezón para el gobierno de José Antonio Kast: “Se prendieron ampolletas”

La tarotista chilena mostró sus cartas en una transmisión junto al periodista de Mega, José Antonio Neme. Revisa acá lo que dijo.

Javier Méndez

Latife Soto revela nuevo remezón para el gobierno de José Antonio Kast: “Se prendieron ampolletas”

La noche del domingo, la tarotista chilena Latife Soto lanzó nuevos vaticinios en su clásico programa en Instagram que comparte con el periodista José Antonio Neme.

Según ella, las cartas le dijeron que se viene un giro importante en el actual gobierno del Presidente José Antonio Kast. “Se prendieron ampolletitas”, afirmó la guía espiritual.

“Estas cartas hablan de algunas personas que no tienen la experiencia (y que) fueron colocadas (como autoridades)”, dijo la vidente.

Cuando tú preparas una campaña presidencial, después tienes que pagar favores políticos. Entonces tú colocas gente que, a lo mejor, no tiene la experiencia”, analizó la misma voz.

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“Aquí dice... vienen cambios de cargos públicos, cambios de ministros, cambios de personas que no tienen la experiencia. A lo mejor trabajan perfecto, pero en otra área; el servicio público es diferente”, explicó Soto, ante la atenta mirada de su amigo.

Tienen que tener calle para saber lo que la calle necesita: escuchar a la gente y entender las cosas”, sumó.

Yo creo que algunos la tienen y otros no tienen idea. Es lo que uno logra ver desde afuera. Si están de acuerdo conmigo, bien; si no, bien también”, opinó el comunicador de Mucho Gusto.

Luego siguió: “Yo creo que parte de los problemas tienen que ver con que hay muchas personas —no todas, por supuesto— que no conocen bien cómo funciona la clase media en Chile, no saben dónde está. No sabes cómo piensa el lector”.

Revisa la transmisión de Latife Soto y José Antonio Neme a continuación:

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