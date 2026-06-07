;

FOTO. Abogado influencer enfrentó críticas por eliminar sus videos y salió a defenderse: “A TGR ya no le creemos nada”

El abogado e influencer, Iván González, fue cuestionado por sus seguidores por la decisión adoptada.

Nicolás Lara Córdova

Instagram

Instagram

Este fin de semana, el conocido abogado influencer Iván González enfrentó cuestionamientos por parte de sus seguidores luego de borrar varios videos en los que explicaba distintos aspectos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y cómo reaccionar ante las notificaciones de la Tesorería General de la República (TGR).

En sus publicaciones más recientes de Instagram, diversos usuarios le consultaron por qué decidió eliminar el contenido relacionado con el CAE, ante lo cual González salió a explicar su postura.

Revisa también:

ADN

“(Borré) casi todos. Es una noticia que cambia a cada rato y tener tantos videos de distintas épocas genera confusión”, comenzó señalando.

Lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada. Un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario”, remató.

Pese a sus explicaciones, varios usuarios continuaron cuestionándolo y manifestaron su descontento por haber eliminado los videos relacionados con el CAE.

ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad