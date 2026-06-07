Este fin de semana, el conocido abogado influencer Iván González enfrentó cuestionamientos por parte de sus seguidores luego de borrar varios videos en los que explicaba distintos aspectos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y cómo reaccionar ante las notificaciones de la Tesorería General de la República (TGR).

En sus publicaciones más recientes de Instagram, diversos usuarios le consultaron por qué decidió eliminar el contenido relacionado con el CAE, ante lo cual González salió a explicar su postura.

“(Borré) casi todos. Es una noticia que cambia a cada rato y tener tantos videos de distintas épocas genera confusión”, comenzó señalando.

“Lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada. Un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario”, remató.

Pese a sus explicaciones, varios usuarios continuaron cuestionándolo y manifestaron su descontento por haber eliminado los videos relacionados con el CAE.