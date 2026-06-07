;

VIDEOS. Dos personas mueren tras la caída de un helicóptero biplaza en el aeródromo de Puerto Aysén

La aeronave menor capotó la tarde de este domingo al interior del recinto aéreo, movilizando un masivo operativo del sistema ABC que constató el deceso de ambos ocupantes.

Mario Vergara

Imagen referencial

Imagen referencial / ZenitX

Una tarde de profunda tragedia sacude a la Región de Aysén. Dos personas fallecieron la tarde de este domingo tras la violenta caída de un girocóptero al interior del aeródromo Cabo 1° Juan Román, ubicado en la comuna de Puerto Aysén, activando un masivo despliegue de los equipos de emergencia locales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fatal accidente fue reportado por los operarios del propio recinto aéreo mientras se desarrollaban actividades internas en las instalaciones. La gravedad del aviso movilizó de inmediato a las unidades de rescate ante el reporte de que una aeronave menor había capotado en el perímetro de las pistas.

Revisa también:

ADN

El despliegue del sistema ABC y la constatación de las muertes

Ante la alerta, se activó de forma inmediata el protocolo de emergencia ABC, coordinando la concurrencia simultánea de Bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros de Chile.

“Rápidamente llegaron las unidades del sector, la unidad de rescate vehicular se despachó, y la unidad de apoyo, que es la unidad de la Tercera Compañía. Se activó el ABC, llegó el SAMU, llegó Carabineros. En realidad, llegaron todas las entidades de emergencia simultáneamente”, detalló el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza.

Al ingresar a la zona de operaciones y aproximarse al punto del impacto, los rescatistas se encontraron con la estructura dañada del girocóptero —una aeronave menor con capacidad máxima para dos ocupantes— y procedieron a evaluar el estado de las personas atrapadas. Desafortunadamente, los paramédicos del SAMU constataron en el lugar el fallecimiento de ambos pasajeros, quienes corresponden a adultos de un hombre de 50 años y una mujer de 36 años.

Derrame de combustible e inicio de los peritajes

Respecto a las condiciones del terreno, el comandante Meza precisó que el girocóptero no impactó de forma directa sobre el pavimento de la pista, sino que capotó en un sector barroso contiguo. Esta superficie amortiguó el golpe evitando que se generara un incendio posterior, aunque provocó una severa deformidad en el habitáculo de la aeronave. Asimismo, los bomberos advirtieron que el estanque de la máquina mantenía cerca de 90 litros de combustible, los cuales se derramaron por completo y terminaron siendo absorbidos por la tierra húmeda, bajo el monitoreo preventivo de los voluntarios para evitar rebrotes de fuego.

Tras confirmarse el deceso de la pareja, todos los antecedentes del procedimiento fueron informados formalmente al Ministerio Público para iniciar los peritajes de rigor. En paralelo, peritos especializados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se trasladarán a la zona para liderar la investigación técnica y determinar los factores mecánicos o climáticos que gatillaron este fatal accidente aéreo en el sur de Chile.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad