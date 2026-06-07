Una tarde de profunda tragedia sacude a la Región de Aysén. Dos personas fallecieron la tarde de este domingo tras la violenta caída de un girocóptero al interior del aeródromo Cabo 1° Juan Román, ubicado en la comuna de Puerto Aysén, activando un masivo despliegue de los equipos de emergencia locales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fatal accidente fue reportado por los operarios del propio recinto aéreo mientras se desarrollaban actividades internas en las instalaciones. La gravedad del aviso movilizó de inmediato a las unidades de rescate ante el reporte de que una aeronave menor había capotado en el perímetro de las pistas.

El despliegue del sistema ABC y la constatación de las muertes

Ante la alerta, se activó de forma inmediata el protocolo de emergencia ABC, coordinando la concurrencia simultánea de Bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros de Chile.

“Rápidamente llegaron las unidades del sector, la unidad de rescate vehicular se despachó, y la unidad de apoyo, que es la unidad de la Tercera Compañía. Se activó el ABC, llegó el SAMU, llegó Carabineros. En realidad, llegaron todas las entidades de emergencia simultáneamente”, detalló el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza.

Al ingresar a la zona de operaciones y aproximarse al punto del impacto, los rescatistas se encontraron con la estructura dañada del girocóptero —una aeronave menor con capacidad máxima para dos ocupantes— y procedieron a evaluar el estado de las personas atrapadas. Desafortunadamente, los paramédicos del SAMU constataron en el lugar el fallecimiento de ambos pasajeros, quienes corresponden a adultos de un hombre de 50 años y una mujer de 36 años.

Caída de helicóptero menor deja 2 personas fallecidas en el aeródromo de # puertoaysen # en desarrollo #brevesnoticias #canal11tvaysen ComunicAysén pic.twitter.com/yasyXEtdK7 — Canal11 tv Aysén (@canal11aysen) June 7, 2026

Derrame de combustible e inicio de los peritajes

Respecto a las condiciones del terreno, el comandante Meza precisó que el girocóptero no impactó de forma directa sobre el pavimento de la pista, sino que capotó en un sector barroso contiguo. Esta superficie amortiguó el golpe evitando que se generara un incendio posterior, aunque provocó una severa deformidad en el habitáculo de la aeronave. Asimismo, los bomberos advirtieron que el estanque de la máquina mantenía cerca de 90 litros de combustible, los cuales se derramaron por completo y terminaron siendo absorbidos por la tierra húmeda, bajo el monitoreo preventivo de los voluntarios para evitar rebrotes de fuego.

Tras confirmarse el deceso de la pareja, todos los antecedentes del procedimiento fueron informados formalmente al Ministerio Público para iniciar los peritajes de rigor. En paralelo, peritos especializados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se trasladarán a la zona para liderar la investigación técnica y determinar los factores mecánicos o climáticos que gatillaron este fatal accidente aéreo en el sur de Chile.

🔴 Último Minuto

Accidente aéreo deja 2 personas fallecidas en el Aerodromo de Puerto Aysén por caída de Girocoptero al interior de este recinto, e Piloto y la acompañante fallecieron en el lugar, al lugar concurrió Bomberos, Carabineros y Samu @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/yYBkazf8iu — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) June 7, 2026