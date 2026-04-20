Otra pelea más en el fútbol joven de Chile: batalla campal suspendió duelo entre Santiago Morning y Unión San Felipe / Instagram @stgomorning.formativo /@usanfelipe

El recién pasado fin de semana ha quedado marcado por una serie de conflictos en los partidos del fútbol joven a lo largo del país.

El sábado, en el norte del país, agresiones entre fanáticos entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido desencadenaron la suspensión del choque de las categorías sub 14 de ambas categorías.

A ello se suman también problemas en el choque por la séptima fecha de la Sub 2 entre Santiago Morning y Unión San Felipe en el complejo del “Chago” en Quilicura.

Según información de Diario El Trabajo, luego que el juez decidiera expulsar a un jugador de cada club, ambos futbolistas se enfrentaron a golpes, desatando la intervención de hinchas que acompañaban a ambas escuadras.

En el registro que viralizó el medio antes citado, la pelea escaló al punto que seguridad ciudadana de Quilicura debió llegar para controlar la situación.

La tensión, eso sí, llegó al punto que se suspendió el juego por la categoría sub 18 que debía disputarse posteriormente entre Santiago Morning y Unión San Felipe.