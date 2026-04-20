;

VIDEO. Otra pelea más en el fútbol joven de Chile: batalla campal suspendió duelo entre Santiago Morning y Unión San Felipe

El encuentro por la categoría sub 20 no pudo terminar de disputarse luego de un conflicto entre jugadores que terminó escalando a las tribunas.

Carlos Madariaga

Otra pelea más en el fútbol joven de Chile: batalla campal suspendió duelo entre Santiago Morning y Unión San Felipe

Otra pelea más en el fútbol joven de Chile: batalla campal suspendió duelo entre Santiago Morning y Unión San Felipe / Instagram @stgomorning.formativo /@usanfelipe

El recién pasado fin de semana ha quedado marcado por una serie de conflictos en los partidos del fútbol joven a lo largo del país.

El sábado, en el norte del país, agresiones entre fanáticos entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido desencadenaron la suspensión del choque de las categorías sub 14 de ambas categorías.

Revisa también:

ADN

A ello se suman también problemas en el choque por la séptima fecha de la Sub 2 entre Santiago Morning y Unión San Felipe en el complejo del “Chago” en Quilicura.

Según información de Diario El Trabajo, luego que el juez decidiera expulsar a un jugador de cada club, ambos futbolistas se enfrentaron a golpes, desatando la intervención de hinchas que acompañaban a ambas escuadras.

En el registro que viralizó el medio antes citado, la pelea escaló al punto que seguridad ciudadana de Quilicura debió llegar para controlar la situación.

La tensión, eso sí, llegó al punto que se suspendió el juego por la categoría sub 18 que debía disputarse posteriormente entre Santiago Morning y Unión San Felipe.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad