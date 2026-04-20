DT chileno golpea la mesa tras “seguidilla de situaciones nefastas”: lanzó duro mensaje al plantel

Deportes Santa Cruz se convirtió en el nuevo subcolista de la Primera B tras la derrota que sufrió este fin de semana por la fecha 8 del torneo.

El cuadro de la región de O’Higgins perdió 3-1 en condición de local ante Unión San Felipe, equipo que venía de ser subcolista. De esta manera, los albiazules quedaron en el penúltimo puesto de la tabla con 6 unidades.

Luego del partido, el DT del elenco santacruzano, John Armijo, conversó con los medios presentes en el estadio y, además de expresar su frustración por la derrota, le dejó un duro mensaje a sus jugadores.

“Ha sido una seguidilla de situaciones medias nefastas porque cometemos errores... Hay cosas que hemos trabajado, buscamos la vuelta, buscamos el cambio, pero nos falta esa cuota de responsabilidad, de compromiso, de entregar algo más”, señaló el técnico chileno, apuntando al desempeño de sus futbolistas.

“Hay que ser más ordenados cuando atacamos. Yo lo resumo en eso: el orden cuando el equipo está atacando”, agregó el entrenador de 44 años.

En la próxima fecha, Deportes Santa Cruz tendrá que viajar a Santiago para visitar a Unión Española. Este encuentro se jugará el domingo 26 de abril a las 20:00 horas.