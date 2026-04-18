Denuncian agresiones entre hinchas de Deportes La Serena y Coquimbo Unido en partido de la Sub 14
En el marco de una fecha de clásicos entre ambos elencos en el fútbol formativo, uno de dichos encuentros fue suspendido por problemas en las tribunas.
Este sábado, Deportes La Serena ejerció la localía en torno a una serie de partidos por la sexta fecha del Fútbol Iniciación, enfrentando nada más y nada menos que a su clásico rival, Coquimbo Unido.
En el Complejo El Milagro, eso sí, la jornada quedó marcada por incidentes en el marco del choque en la Sub 14.
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El partido entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido estaba empatado 1-1 cuando uno de los jugadores del cuadro granate fue expulsado.
Según lo denunciado por el sitio “TodoxCDLS”, al momento de dejar la cancha, fue increpado por apoderados del cuadro “pirata”, lo que desencadenó en incidentes entre ambas parcialidades.Fue tal el desorden que el encuentro quedó suspendido y, de hecho, el juego entre la sub 13 de Deportes La Serena y Coquimbo Unido debió completarse con ambas barras separadas, aun a mayor distancia. Eso sí, dicho choque sí pudo completarse, con triunfo papayero por 4-1.
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