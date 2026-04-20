Oro morado: los beneficios del açaí, la exótica fruta que está en cada vez más lugares en Chile / Alexander Spatari

Está de moda. Cada vez más locales ofrecen açaí en distintos barrios de Santiago y en Chile. Esta fruta se transformó en uno de los alimentos más comentados entre quienes buscan opciones distintas para desayunos, colaciones o postres.

Esta baya de color morado intenso, originaria de la Amazonía y muy ligada a Brasil, comenzó a expandirse con fuerza gracias a su versatilidad, beneficios para la salud y a la popularidad de preparaciones como los bowls, batidos y helados.

Aunque suele presentarse como una “superfruta”, por sus beneficios a la salud, los especialistas llaman a mirar el tema con equilibrio.

El National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos explica que “posee propiedades medicinales y un alto potencial para su uso en la industria alimentaria. Este fruto contiene compuestos como fenoles, terpenos y otros antioxidantes que contribuyen a la prevención de enfermedades”.

Las investigaciones muestran que el açaí tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, además de beneficios para el corazón, el sistema digestivo, el hígado, los riñones y el sistema nervioso.

“Sin embargo, existen limitaciones en la evidencia: muchos estudios no detallan la composición exacta del açaí utilizado, hay pocos ensayos en humanos y las formas de consumo analizadas son muy diversas, lo que dificulta comparar resultados”, dice el informe.

Cómo consumirlo sin que sea una bomba de azúcar

El açaí puede encontrarse como baya, pulpa congelada, pasta, polvo, jugo o base para bowls y helados. Su sabor suele combinarse con plátano, frutillas, granola, frutos secos o mantequillas de semillas.

Una pista: el açaí puro no es dulce. Si lo venden como “100% açaí” y sabe dulce, algo no está bien.

Distintos reportes de nutrición advierten que muchos bowls comerciales terminan cargados de azúcar, miel, jarabes o toppings calóricos, lo que puede disparar las calorías totales y restar parte del perfil saludable que tiene la fruta.