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VIDEO. “El ministro provocó esto”: Daniel Muñoz responde a Undurraga por polémica en función de “La Pérgola de las Flores”

El actor respaldó a Amparo Noguera y al elenco de la producción teatral, acusando al titular de las Culturas de ser responsable de la polémica que marcó la función en el CEINA.

Nelson Quiroz

ADN

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El actor Daniel Muñoz cuestionó duramente al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de que la autoridad denunciara haber sido víctima de una “encerrona” durante una función de La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural CEINA.

En entrevista con Ciudadano ADN, el protagonista de la película En Mil Pedazos aseguró que la responsabilidad de lo ocurrido recae en el propio secretario de Estado y manifestó su respaldo a la actriz Amparo Noguera y al elenco de la obra.

Todo mi apoyo a Amparo, todo mi apoyo a los artistas, actrices y actores. Todo esto lo provocó el ministro”, afirmó Muñoz. El intérprete sostuvo que la reacción del público fue consecuencia de la actitud y las decisiones adoptadas por la autoridad en materia cultural.

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“Todo esto lo provocó el ministro. Con su actitud, con su indiferencia, con ser más papista que el Papa, le dijeron tres y él dijo diez. Él es el responsable”, señaló, agregando que Undurraga estaría evitando asumir su propia responsabilidad frente al conflicto.

Las declaraciones surgieron luego de que el ministro acusara que durante la presentación se incorporaron mensajes políticos y pancartas contra los recortes en cultura, situación que calificó como una acción premeditada.

in embargo, el director Sergio Castro, también presente en la entrevista, relativizó la denuncia y sostuvo que el arte tiene precisamente la función de interpelar a la sociedad. “La cultura siempre va a producir encerronas. El arte está hecho para interpelarnos. Que un ministro de las Culturas piense que le hicieron una encerrona porque lo estaban pifiando, me sorprende más la declaración de él”, afirmó.

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