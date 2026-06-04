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Rusa lleva 6 años en Chile y aún le impresiona este detalle que muchos ignoran: “No importa cuántas veces los vea”

@alisha.enchile se sincero en las redes sociales y sus seguidores le dieron la razón.

Javier Méndez

Rusa lleva 6 años en Chile y aún le impresiona este detalle que muchos ignoran: “No importa cuántas veces los vea”

“La vida de una Slavic Girl en Chile”. Esa es la frase que se puede leer en el perfil de la creadora de contenido @alisha.enchile, una joven que lleva un buen tiempo en esta parte del mundo y que, a menudo, reseña diversos detalles que le llaman la atención del territorio.

Precisamente esta semana subió un clip donde no pudo ocultar un aspecto que, según ella, nunca ha dejado de sorprenderla y que, seguramente, muchos compatriotas pasan por alto: los bellos atardeceres.

“Llevo 6 años en Chile y todavía me siguen impresionando estos atardeceres de otoño e invierno”, admitió a sus más de 10 mil seguidores.

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“No importa cuántas veces los vea, nunca dejan de sorprenderme”, añadió en las descripción del post.

Varias personas la apoyaron y no faltó un comentario clásico, que no puede faltar cuando se le tiran flores a esta larga y angosta faja de tierra: “Somos el mejor país de Chile”.

“Quien no agradece, no merece. Yo sí he sido feliz aquí”, sumó otra voz. “Soy chileno y no hay atardecer hermoso que no me quede viendo como si fuera la primera vez”, lanzó un tercero.

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