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No es la melatonina: este sería el hábito que la ciencia recomienda incorporar para dormir mejor

El efecto de esta actividad se observó incluso en personas con trastornos del sueño.

Javiera Rivera

No es la melatonina: este sería el hábito que la ciencia recomienda incorporar para dormir mejor

No es la melatonina: este sería el hábito que la ciencia recomienda incorporar para dormir mejor / d3sign

El sueño se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en la actualidad, pero nuevas investigaciones apuntan a un factor clave que podría mejorar el descanso de forma natural.

Un estudio publicado en 2026 en JAMA Network Open concluyó que incorporar actividad física de manera constante mejora la calidad del sueño, reduce los despertares nocturnos y acorta el tiempo para conciliar el descanso.

El efecto se observó incluso en personas con trastornos del sueño, con mejores resultados que quienes solo aplicaron medidas tradicionales de higiene del sueño.

La evidencia se refuerza con investigaciones previas. Un estudio en Nature Communications, con más de 14 mil personas, ya había demostrado que el ejercicio influye en el ritmo circadiano, el sistema que regula los ciclos de sueño y vigilia.

“El ejercicio tiene un efecto directo en cómo el cuerpo regula sus ciclos”, explica Renato Vargas, especialista en entrenamiento funcional de WFitness, quien añade que la actividad física favorece la producción de serotonina, dopamina y endorfinas.

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Crecimiento de la industria del fitness

La tendencia también se refleja en el crecimiento de la industria del fitness. La IHRSA reportó un aumento cercano al 9% en membresías de gimnasios a nivel global tras la pandemia, una cifra que también se replica en Chile.

Aunque el ejercicio gana terreno como herramienta para dormir mejor, la melatonina sigue siendo ampliamente utilizada, con un aumento sostenido en su consumo en los últimos años.

En este contexto, la evidencia científica coincide en una conclusión clara: incorporar ejercicio de forma regular podría ser una de las formas más efectivas y naturales de mejorar el sueño.

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