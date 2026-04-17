Estos dos hábitos de alimentación podrían ayudar a mantener un peso más bajo, según estudio / Westend61

Un estudio del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) sugiere que dos hábitos sencillos podrían estar asociados a un menor peso corporal a largo plazo.

La investigación analizó datos de más de 7.000 personas de entre 40 y 65 años durante cinco años, observando que quienes desayunaban más temprano tendían a presentar un índice de masa corporal (IMC) más bajo.

Los resultados indican que un mayor ayuno nocturno y una alimentación temprana se asocian con mejores valores de peso, mientras que comer más veces al día o desayunar tarde se relaciona con un IMC más elevado.

El papel del reloj biológico

Los investigadores explican que estos efectos podrían estar vinculados a los ritmos circadianos, el sistema interno que regula funciones como el metabolismo y el apetito, y que se ve influido por los horarios de comida.

El trabajo se enmarca en la crononutrición, que estudia cómo el momento en que se come influye en la salud. Por ello, el estudio sugiere que ajustar los horarios de comida podría ser tan relevante como la dieta en sí.