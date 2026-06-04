Ministro Arrau asegura que Steinert le entregó “un documento bastante completo” pero que ignora por qué no fue presentado

Un masivo operativo de fiscalización a vendedores ambulantes por parte de Carabineros y personal de migración se desplegó este jueves en el Barrio Meiggs. Hasta el sector comercial de la capital llegó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aprovechó la instancia en terreno para abordar públicamente los pilares de la estrategia gubernamental y responder a las polémicas de la interna de su cartera, revelando que el plan definitivo no nació de la nada.

El secretario de Estado desmitificó los rumores de un quiebre técnico y recalcó con fuerza que la exministra Steinert le entregó a él un informe técnico sustantivo y en un estado avanzado de desarrollo. Arrau detalló que la base del documento heredado contenía un estándar óptimo que sirvió como matriz directa para estructurar la propuesta de seguridad de la actual administración.

“Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los 3 ejes; los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran 7 también, nosotros los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado (...) la exministra me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base, efectivamente, para presentar, para elaborar lo que presentamos en el Congreso”, transparentó el ministro Arrau.

El rechazo a la política de la “refundación”

La máxima autoridad del orden público insistió en que el sello del Gobierno del Presidente José Antonio Kast no se cuadra con la lógica de paralizar el Estado o desechar los esfuerzos previos de los equipos profesionales del ministerio.

En ese sentido, Arrau enfatizó ante la prensa que “nosotros no creemos en la refundación de partir de cero”, argumentando que las estrategias eficientes en materia de seguridad ciudadana ya se encuentran ampliamente descritas y respaldadas por la literatura técnica internacional. A juicio del ministro, el desafío del país no pasa por inventar nuevas políticas desde una hoja en blanco, sino por tomar las mejores herramientas de los planes anteriores e inyectarles energía, rigurosidad y capacidad de gestión para asegurar que operen con éxito en los barrios.