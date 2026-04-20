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“Vamos a enfrentar al club más grande del mundo; esa la hace Wanderers no más. Vamos a jugar en Playa Ancha, como sea”

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, se refirió al duelo que sostendrán ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20.

Javier Catalán

FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

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Santiago Wanderers Sub 20 supo este lunes que Real Madrid será su rival en la Copa Intercontinental de la categoría, en un partido histórico para los porteños.

La consagración en la Copa Libertadores les permitirá enfrentarse a los campeones de la Champions League juvenil europea. Todo indica que el duelo se jugará en Playa Ancha, o al menos así lo ratifica Reinaldo Sánchez, presidente de los “caturros”.

Vamos a enfrentar al club más grande del mundo. Esa la hace Wanderers no más, ninguno de los preferidos de Santiago pudo. Es un honor poder disputar esta final. Era el rival que queríamos”, dijo el mandamás a RedGol.

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Al ser consultado por la sede del duelo, no dudó en postular el Estadio Elías Figueroa Brander. “Desde mañana, Felipe Salinas empieza a planificar lo que será este partido. Vamos a jugar en Playa Ancha, como sea”, cerró Reinaldo Sánchez.

Cabe recordar que, desde el inicio de la disputa de la Intercontinental Sub 20, el partido siempre se ha jugado en la localía del equipo sudamericano. Además, todo indica que la final debería disputarse en el mes de agosto.

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