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Luego de éxito total en ventas: tienda de zapatillas anuncia nueva fecha de remate de sus productos

Desde la tienda señalaron que habrá liquidación de nuevas marcas.

Sebastián Escares

Luego de éxito total en ventas: tienda de zapatillas anuncia nueva fecha de remate de sus productos

Luego de éxito total en ventas: tienda de zapatillas anuncia nueva fecha de remate de sus productos / Getty Images

La tienda Bunker 308, ubicada en Concepción, en la región del Biobío, llevó a cabo un exitoso remate de sus productos durante el último fin de semana.

En caso de no haber participado del exitoso evento, desde la tienda de zapatillas anunciaron que habrá una nueva fecha para que los consumidores puedan comprar sus productos a precios reducidos.

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La semana pasada el local liquidó todo su stock de los artículos de la marca Lippi. Entre los productos que remataron hubo botines de la marca Lippi por $30 mil y zapatillas de la marca Vans en $20 mil.

Ahora, desde la tienda de zapatillas anunciaron que incorporarán nuevas marcas en una futura subasta, la cual se llevará a cabo en los próximos días.

“Gracias a todos nuestros seguidores por el apoyo y por siempre seguir nuestros proyectos. Bunker 308 y Comercial Camaño agradecemos su asistencia”, escribieron desde la tienda.

En esa misma línea, en las redes sociales de Bunker 308 confirmaron que “vamos a estar informando sobre el próximo remate y las nuevas marcas en liquidación”.

Si bien aún no hay una fecha oficial para la subasta, desde la tienda indicaron que informarán todos los detalles a través de sus redes sociales, por lo que llamaron a estar atentos a sus publicaciones.

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