“El más zurdo, sí o sí fuera”: senador pide explicación a ministro MOP por supuesto excel con filtros políticos a funcionarios

Una controversia política se desató tras la filtración de una supuesta planilla en Excel que evaluaría a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de Coquimbo bajo criterios ideológicos.

El documento, que habría sido enviado por error en un correo masivo, y que fue publicado El Observatodo, incluye comentarios que aluden directamente a la supuesta orientación política de trabajadores, generando críticas por posibles prácticas de discriminación en el sector público.

Según los antecedentes conocidos por el citado medio, la planilla contiene columnas con nombres, cargos, comentarios y recomendaciones, estas últimas bajo el rótulo “nuestra gente”.

En varios casos, se sugieren reemplazos de funcionarios por perfiles cercanos al oficialismo, junto con descripciones que incluyen términos como “zurdo”, “desordenado” o incluso “nefasto”.

Explicaciones al ministro

La situación escaló luego de que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, emplazara públicamente al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, exigiendo explicaciones por lo que calificó como una “persecución política”.

A través de redes sociales, el parlamentario cuestionó que en el documento se catalogue a una funcionaria como “buena, pero zurda”, señalando que esto evidenciaría un sesgo donde la afinidad política pesaría más que las competencias profesionales.

Cabe señalar que la autoría del documento aún no ha sido confirmada, pero su contenido ha encendido el debate sobre los límites laborales en redes sociales.