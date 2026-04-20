;

“El más zurdo, sí o sí fuera”: senador pide explicación a ministro MOP por supuesto excel con filtros políticos a funcionarios

El documento, atribuido a evaluaciones internas del Ministerio de Obras Públicas en la región de Coquimbo, incluye juicios ideológicos sobre trabajadores de la cartera.

ADN Radio

Agencia Uno - Captura

Agencia Uno - Captura

Una controversia política se desató tras la filtración de una supuesta planilla en Excel que evaluaría a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de Coquimbo bajo criterios ideológicos.

El documento, que habría sido enviado por error en un correo masivo, y que fue publicado El Observatodo, incluye comentarios que aluden directamente a la supuesta orientación política de trabajadores, generando críticas por posibles prácticas de discriminación en el sector público.

Revisa también

ADN

Según los antecedentes conocidos por el citado medio, la planilla contiene columnas con nombres, cargos, comentarios y recomendaciones, estas últimas bajo el rótulo “nuestra gente”.

En varios casos, se sugieren reemplazos de funcionarios por perfiles cercanos al oficialismo, junto con descripciones que incluyen términos como “zurdo”, “desordenado” o incluso “nefasto”.

Explicaciones al ministro

La situación escaló luego de que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, emplazara públicamente al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, exigiendo explicaciones por lo que calificó como una “persecución política”.

A través de redes sociales, el parlamentario cuestionó que en el documento se catalogue a una funcionaria como “buena, pero zurda”, señalando que esto evidenciaría un sesgo donde la afinidad política pesaría más que las competencias profesionales.

Cabe señalar que la autoría del documento aún no ha sido confirmada, pero su contenido ha encendido el debate sobre los límites laborales en redes sociales.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad