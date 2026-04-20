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¿Las habías notado? Para esto sirven las pequeñas líneas en relieve que hay bajo la “F” y la “J” en los teclados

El pequeño elemento guarda una función específica que no todos conocen.

Sebastián Escares

¿Las habías notado? Para esto sirven las pequeñas líneas en relieve que hay bajo la “F” y la “J” en los teclados

¿Las habías notado? Para esto sirven las pequeñas líneas en relieve que hay bajo la “F” y la “J” en los teclados / Getty Images

Es probable que muchas veces hayas escrito un texto con el teclado de un computador sin darte cuenta que bajo las letras “F” y “J” hay una pequeña línea con relieve.

El pequeño elemento está situado en todos los teclados desde hace varios años atrás y tienen una utilidad de la que pocos conocen.

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De acuerdo a la BBC, dichas líneas con relieve sirven como una guía táctil para ubicar correctamente los dedos índices sin la necesidad de mirar un teclado.

Es más, gracias a la función es posible encontrar fácilmente la fila de en medio que tienen los teclados, esto al apoyar todos los dedos de la mano (menos los pulgares) sobre las letras: A, S, D, F, J, K, L, Ñ.

En simple, las pequeñas rayas tienen el objetivo de que las personas puedan escribir en un teclado casi de memoria y sin la necesidad de situar la vista en él.

Si bien la función se asocia principalmente con los teclados de los computadores, este pequeño elemento tiene su origen en las máquinas de escribir y el teclado QWERTY, el cual fue diseñado en el siglo XIX por el estadounidense Christopher Latham Sholes.

Este buscaba reducir los errores al escribir y mejorar la velocidad de la escritura, lo cual era altamente valorado en dicha época.

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