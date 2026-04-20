Conocida cadena internacional de heladerías abrirá 30 locales en Chile: este es su ambicioso plan en el país / Getty Images

Una reconocida heladería internacional anunció un ambicioso plan de expansión en Chile, con la apertura de 30 nuevos locales a lo largo del país.

Se trata nada más y nada menos que de Grido, conocida por ser una de las cadenas de heladerías más grandes de Argentina, la cual tiene presencia en varios países de Latinoamérica, incluido Chile.

Grido cuenta con presencia en el país desde hace dos décadas. De hecho, actualmente existen 130 sucursales de la marca repartidas en distintos puntos del territorio nacional.

El ambicioso plan de Grido en Chile

En diálogo con el Diario Financiero, Javier Díaz Caballero, líder de comunicación de Grido, explicó que la idea de la cadena es crecer a un ritmo de 10% por año en Chile.

En esa línea, Díaz confirmó que en esta temporada se completará la apertura de 30 nuevas sucursales en nuestro país, lo que, en total, implicará que hayan 160 heladerías de la marca en Chile.

La empresa proyecta aumentar su producción de helado, que actualmente alcanza los 95 millones de kilos en sus fábricas de Córdoba, hasta llegar a 140 millones de kilos hacia el 2030.

Grido cuenta con 2.050 locales actualmente. En promedio, cada kilo de helado tiene un valor de US$ 10 ($8.808 pesos chilenos aproximadamente). En tanto, la facturación anual de la cadena asciende a unos US$ 950 millones, según reportó el medio antes citado.