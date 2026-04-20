David Sáez sale en defensa de Cony Capelli con un contundente mensaje: “Hay limites que jamás...”

Cony Capelli se encuentra en una tensa situación debido a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien afirmó en el programa “Que te lo Digo” que ella se presentaba en malas condiciones a los ensayos junto a David Sáez en “Fiebre de Baile”, con largas fiestas nocturnas.

Esto desencadenó que Paola Capelli, madre de la ganadora de “Gran Hermano”, presentara una denuncia contra el comunicador y el canal Zona Latina.

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Sumado a esto, el mismo Sáez realizó declaraciones mediante sus redes sociales para aclarar la situación.

“Me parece importante aclarar este tema, porque nadie merece ser expuesto a acusaciones así (...) soy un profesional que cree que no existe el ‘todo por el rating’”, publicó el bailarín en sus historias.

“Quiero ser categórico, yo no realicé aquellas declaraciones, y lo que sea que se haya comentado sobre ella también es falso”, agregó.

El bailarín cerró diciendo que “hay límites que jamás se deben sobrepasar” al referirse a los rumores y polémicas.