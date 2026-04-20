;

VIDEOS. Reflotan polémicos videos de Katy Perry toqueteando a Justin Bieber y besando a fanático tras denuncia de acoso sexual

La intérprete de “Teenage Dream” ha estado en el foco de la polémica tras la denuncia de Ruby Rose.

Nicolás Lara Córdova

Reflotan polémicos videos de Katy Perry toqueteando a Justin Bieber y besando a fanático tras denuncia de acoso sexual

Una nueva polémica ha surgido en las últimas horas que involucra a la estrella del pop, Katy Perry. Los registros publicados por el medio británico Daily Mail muestran a la cantante manoseando a Justin Bieber, cuando este tenía 18 años.

En el video, Katy Perry tenía 27 años y puso su mano en el trasero de Justin Bieber. Mientras hacía esto, la intérprete de Teenage Dream y Hot N’ Cold le decía a la cámara “lo siento, Selena” refiriéndose a la pareja que tenía Bieber en ese momento, Selena Gómez.

Revisa también:

ADN

Además, el medio recién citado volvió a mostrar un video de un show donde se muestra a Katy Perry besando a un fanático de 14 años, quien se alejó de la cantante y se mostró incómodo ante la insistencia de la californiana.

Estos registros salieron a la luz luego de que la actriz Ruby Rose denunciara que Katy Perry abusara sexualmente de ella en un club nocturno en Melbourne en 2010.

Dicha acusación está siendo investigada por la policía de la ciudad australiana de Victoria.

Revisa los registros a continuación:

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad