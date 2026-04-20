Reflotan polémicos videos de Katy Perry toqueteando a Justin Bieber y besando a fanático tras denuncia de acoso sexual

Una nueva polémica ha surgido en las últimas horas que involucra a la estrella del pop, Katy Perry. Los registros publicados por el medio británico Daily Mail muestran a la cantante manoseando a Justin Bieber, cuando este tenía 18 años.

En el video, Katy Perry tenía 27 años y puso su mano en el trasero de Justin Bieber. Mientras hacía esto, la intérprete de Teenage Dream y Hot N’ Cold le decía a la cámara “lo siento, Selena” refiriéndose a la pareja que tenía Bieber en ese momento, Selena Gómez.

Además, el medio recién citado volvió a mostrar un video de un show donde se muestra a Katy Perry besando a un fanático de 14 años, quien se alejó de la cantante y se mostró incómodo ante la insistencia de la californiana.

Estos registros salieron a la luz luego de que la actriz Ruby Rose denunciara que Katy Perry abusara sexualmente de ella en un club nocturno en Melbourne en 2010.

Dicha acusación está siendo investigada por la policía de la ciudad australiana de Victoria.

Revisa los registros a continuación: