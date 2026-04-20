“No seas vocera de alguien que no tienes idea, las amenazas...”: el tenso cruce entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo

Pamela Díaz y Gissella Gallardo protagonizaron una acalorada discusión e a partir de las declaraciones de Camilo Huerta en entrevista con Primer Plano, donde afirmó que jamás le fue infiel a Marité Matus.

En torno a esto, la expareja de Mauricio Pinilla afirmó que “una de las cosas importantes, es que el Tribunal aceptó las pruebas” en torno al caso del divorcio entre ambas personalidades de la farandula, que involucra a Trini Neira, hija de Díaz.

“Estás equivocada, no le vas a discutir al abogado. ¿Por qué de las siete personas que dice Marité, entre las que hay hombres también en el tema del divorcio culposo, sale solamente la Trini?“, contraataco la ”Fiera".

“No sale solamente la Trini. Pame, eso sale públicamente porque tú decidiste hacerlo público”, le respondió Gallardo.

El comentario desató la furia de Pamela Díaz, quien le contestó con todo a la panelista.

“Escucha bien lo que estoy diciendo, no seas vocera de alguien que no tienes idea (…) no me voy a callar. He estado súper tranquila con el tema, aquí hay muchas cosas que no se han dicho”, disparó la también modelo.

La discusión terminó con la “Fiera” diciéndole Gallardo que ya no hablaría más con ella y diciendo “si quieren farándula, farándula van a tener”.