Lluvia en Santiago confirmada: cuántos milímetros de agua caerán en las próximas horas y en qué sectores / MrcTeamStock

Un nuevo evento meteorológico afectará a la Región Metropolitana durante las próximas horas, con lluvias ya confirmadas en Santiago y un descenso de temperaturas que anticipa un ambiente más invernal.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, las lluvias se concentrarán principalmente entre la noche de este domingo 19 y la mañana del lunes 20 de abril, con montos que podrían alcanzar hasta 15 milímetros en sectores cordilleranos.

El fenómeno no solo traerá agua, sino también viento en zonas de precordillera y cordillera, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h. Ante este escenario, SENAPRED declaró Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la capital, incluyendo Puente Alto, Las Condes y Lo Barnechea.

Sectores con más lluvia y riesgo de derrumbes

Según el detalle entregado por las autoridades, las precipitaciones serán más intensas en sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se esperan entre 5 y 15 mm de agua caída.

En el valle de Santiago, en tanto, los montos serían menores, con registros que oscilarán entre 3 y 8 mm durante el periodo del evento.

El SERNAGEOMIN advirtió que existe una probabilidad moderada de remociones en masa, como aluviones y deslizamientos, especialmente en zonas de mayor pendiente. En el resto del territorio, el riesgo se mantiene bajo, pero igualmente bajo monitoreo.

Desde SENAPRED explicaron que la declaración de esta alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia”, lo que implica un seguimiento constante de las condiciones climáticas y la coordinación de los organismos de emergencia.

Asimismo, indicaron que el objetivo es “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, considerando el comportamiento del sistema frontal y su impacto en zonas vulnerables.

La alerta se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten, por lo que las autoridades llamaron a la población a informarse y evitar sectores de riesgo, especialmente en áreas cercanas a la cordillera.