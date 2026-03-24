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“Hagan la hue… que quieran”: José Antonio Neme explota por alza de bencina y manda mensaje sin filtro a políticos chilenos

“Yo no estoy dispuesto, con mis impuestos, a financiar la bencina de ningún parlamentario”, dijo el periodista de ‘Mucho Gusto’.

Javier Méndez

“Hagan la hue… que quieran”: José Antonio Neme explota por alza de bencina y manda mensaje sin filtro a políticos chilenos

El periodista de Mega, José Antonio Neme, perdió la paciencia y “estalló” durante el matinal Mucho Gusto. ¿La causa de su molestia? El inminente alza en el precio de los combustibles que se concreta este jueves en Chile.

Durante el análisis de la situación, el profesional sumó un descargo. “Yo no estoy dispuesto, con mis impuestos, a financiar la bencina de ningún parlamentario. Lo digo a la cámara dos, a esta hora, con el expresidente del Senado que está acá... encuentro que esto es grosero", lanzó.

“Acto seguido, cada uno llega a Valparaíso en bus, se los digo inmediatamente. Lo pueden tomar aquí en la Estación Central. Tómense un Uber, hagan la hueá que quieran. Pero me parece que la gente tiene derecho a decir: ‘Ok, pagamos los 500 pesos de alza, pero yo no financio más a través de mis impuestos el bono de bencina de ningún pelotudo’”, agregó.

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Segundos después cuestionó la movilidad de Jorge Quiroz, el ministro que dio la noticia el lunes por la noche.

“¿Cómo llega él al Ministerio de Hacienda? ¿En qué auto se va? ¿Quién le echa bencina y quién la paga?“, preguntó a su compañero de labores, el periodista Roberto Saa, quien aclaró que el político se traslada en un auto fiscal.

“Exacto, además de pagar mi bencina voy a tener que pagarle la bencina a él”, describió. “El tema técnico no lo voy a cuestionar, sé que el shock petrolero es importante, conozco perfectamente la dinámica del estrecho de Ormuz y lo que está pasando en Irán, a mí no me van a venir cuentos, cubrí internacional durante 15 años”, planteó.

De esta manera, Neme cuestionó la falta de sensibilidad social en la toma de decisiones.

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