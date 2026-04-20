Emergencia en Río de Janeiro: cerca de 200 turistas quedan aislados en medio de una favela

Este lunes, cerca de 200 turistas quedaron atrapados en la zona alta del cerro conocido como Morro Dois Irmãos, en Río de Janeiro, Brasil, mientras se desarrollaba un operativo policial contra el narcotráfico en la favela de Vidigal.

El procedimiento fue ejecutado por fuerzas de seguridad en el marco de una operación contra integrantes del grupo criminal Comando Vermelho, lo que derivó en enfrentamientos armados en la zona.

Cerca de 200 turistas aislados

Los visitantes, muchos de ellos extranjeros, se encontraban en el mirador observando el amanecer cuando comenzaron los disparos. Ante la situación, guías turísticos solicitaron a los grupos permanecer en el lugar hasta que se normalizara el operativo.

De acuerdo con información policial, los turistas pudieron descender posteriormente sin registrar personas heridas. La operación dejó además dos detenidos.

Bloqueos en vías de acceso

Durante el operativo, se registraron bloqueos en una importante avenida que conecta sectores turísticos como Leblon y São Conrado, donde presuntos delincuentes habrían utilizado vehículos y contenedores para interrumpir el tránsito.

Por su parte, las autoridades de Brasil indicaron que la acción se basó en información de inteligencia y tenía como objetivo capturar a integrantes vinculados a una fuga carcelaria registrada en 2024 en el estado de Bahía.

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