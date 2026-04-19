Tiroteo masivo en Estados Unidos: al menos ocho niños mueren en diversas casas en el estado de Luisiana

Una tragedia de gran impacto remeció a la ciudad de Shreveport, en el estado estadounidense de Luisiana, donde al menos ocho niños murieron tras una serie de tiroteos ocurridos en distintas viviendas durante la madrugada del domingo.

Las víctimas, cuyas edades iban entre 1 y 14 años, fueron halladas en tres domicilios ubicados en el sector sur de la ciudad.

GETTY IMAGES REFERENCIAL / Boston Globe Ampliar

De acuerdo con información policial, el hecho se originó a partir de un episodio de violencia doméstica reportado cerca de las 6:00 horas.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron una escena de gran magnitud con múltiples víctimas fatales y personas heridas. Entre los lesionados hay dos mujeres adultas en estado crítico y un adolescente fuera de riesgo vital.

Las autoridades indicaron que el presunto autor de los disparos sería un hombre con vínculos familiares con algunas de las víctimas. Tras los ataques, el sujeto habría robado un vehículo y protagonizado una persecución policial que se extendió hasta una zona cercana, donde finalmente murió tras un intercambio de disparos.

Aún no se ha esclarecido si falleció por acción policial o por una herida autoinfligida.

El alcalde Tom Arceneaux calificó lo ocurrido como una de las peores tragedias en la historia reciente de la ciudad, señalando que el impacto se extiende a toda la comunidad. En tanto, el jefe policial Wayne Smith expresó consternación por la magnitud del hecho.

La investigación continúa en manos de la policía local y autoridades estatales, mientras se busca esclarecer completamente la dinámica del ataque.