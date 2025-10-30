“Una operación de exterminio que sobrepasó todos los límites” Sociólogo explica violenta redada en Río

Durante este jueves, el sociólogo español Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, conversó con ADN Hoy sobre el impacto de la reciente operación policial contra el Comando Vermelho, que dejó más de 130 personas fallecidas en Río de Janeiro.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Brasil, luego de que el juez Alexandre de Moraes ordenara que el gobernador Claudio Castro entregue declaraciones por la magnitud del operativo, cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos.

“Este evento reproduce la táctica tradicional de la policía carioca: ingresar a zonas controladas por grupos criminales, disparar, matar a algunas personas, incautar drogas o armas y retirarse… para volver seis meses o un año después a repetir el mismo proceso”, explicó Cano en conversación con ADN.

El investigador detalló que la operación fue diseñada “para matar al mayor número de personas posible”, al cerrar las rutas de escape hacia el matagal y abrir fuego contra quienes intentaron huir. “Es una escala estratosférica, pero las características del operativo son típicas de la política de seguridad local”, dijo.

“Lo que vimos fue una operación de exterminio, dirigida al cuartel general del Comando Vermelho, situado en las comunidades de La Peña y del Alemão. Ese tipo de incursiones nunca resuelve nada: mueren personas que luego son reemplazadas, las drogas y las armas se reponen, y el negocio del narcotráfico y el control territorial continúan igual”, añadió.

Cano también criticó el uso excesivo de la fuerza en zonas densamente pobladas y advirtió sobre el impacto en la población civil. “Inocente o culpable, toda vida debe ser preservada. Las operaciones deberían planificarse para minimizar los enfrentamientos armados. En Río —y en muchos otros lugares de América Latina— el arma de fuego se usa como un instrumento ofensivo, bajo una concepción bélica que busca generar el máximo número de bajas”.

El especialista recordó que ya en 2010, en el Complejo do Alemão, investigaciones oficiales acreditaron ejecuciones extrajudiciales. “No existe pena de muerte en Brasil. Lo que vimos esta vez fue una operación de exterminio que sobrepasó todos los límites: la más letal no solo en Río, sino probablemente en toda la historia de América Latina”, concluyó.