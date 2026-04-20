De millones de visitas en Spotify a poder enfrentar pena de muerte: conocido cantante es acusado de asesinato en EE.UU.

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue acusado formalmente de asesinato en California en un caso que contempla circunstancias agravantes que podrían exponerlo a la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La Fiscalía de Los Ángeles sostiene que el artista de 21 años estaría involucrado en la muerte de una adolescente, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre pasado dentro de un vehículo registrado a su nombre en Hollywood.

El caso incluye agravantes como presuntos actos sexuales con una menor de 14 años y la mutilación del cadáver.

De acuerdo con las autoridades, si el músico es declarado culpable bajo estos cargos, enfrentaría una de las sanciones más severas del sistema judicial estadounidense.

El origen del caso

El proceso aún se encuentra en etapa inicial, tras su detención y posterior comparecencia, donde se declaró no culpable.

La investigación indica que el cuerpo de la víctima, Celeste Rivas Hernández, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un Tesla que permaneció semanas en un depósito municipal, luego de ser retirado desde Hollywood Hills.

La Fiscalía asegura contar con evidencia forense, digital y material que será presentada en juicio.

La defensa del artista niega las acusaciones y afirma que se demostrará su inocencia en el proceso judicial. Mientras tanto, D4vd permanece bajo custodia a la espera de nuevas audiencias en el caso.