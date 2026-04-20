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Fallece Rif Hutton, actor de Star Trek y Spider-Man a los 73 años: qué le pasó, trayectoria y premios

El actor estadounidense tuvo destacados pasos por el cine y la televisión.

Felipe Romo

Fallece Rif Hutton, actor de Star Trek y Spider-Man a los 73 años: qué le pasó, trayectoria y premios

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto con la muerte de Rif Hutton, veterano actor nacido en San Antonio, Texas. Según se informó desde su familia, la causa de su fallecimiento se debió un cáncer cerebral con el que estuvo lidiando por más de un año.

Durante su extensa carrera en la televisión y el cine, tuvo una gran versatilidad actoral en grandes franquicias como Star Trek: Generations, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Free Guy o The Thirteenth Floor.

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Sin embargo, su papel más recordado fue como el Dr. Ron Welch en la serie de comedia dramática Doogie Howser, MD. Estuvo nominado dos veces a los Soap Hub Award por su papel en General Hospital.

El actor estadounidense estuvo casado dos veces, con una mujer de nombre “Pat” que era cantante y comediante. Posteriormente, contrajo matrimonio con la actriz Bridget Hoffman en 2001.

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