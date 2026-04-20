;

VIDEO. Incluyendo Quito y Guayaquil: Ecuador decreta toque de queda en nueve de sus 24 provincias por la violencia y el narcotráfico

El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23.00, “para proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, según un comunicado.

Información de

DW

Mario Vergara

Incluyendo Quito y Guayaquil: Ecuador decreta toque de queda en nueve de sus 24 provincias por la violencia y el narcotráfico

Incluyendo Quito y Guayaquil: Ecuador decreta toque de queda en nueve de sus 24 provincias por la violencia y el narcotráfico / GERARDO MENOSCAL

El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, informaron las autoridades el lunes (20.04.2026).

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar al crimen organizado, una lucha respaldada por Estados Unidos.

En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en nueve de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil), así como en varias localidades de otras tres jurisdicciones, informó la secretaría de Comunicación.

El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23H00 (04H00 GMT), “para “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, según un comunicado.

El 2 de abril el gobierno de Noboa renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para estas mismas provincias ante lo que consideró un estado de “grave conmoción interna” derivado de la violencia del narcotráfico.

Las organizaciones criminales han convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con , según Insight Crime.

Revisa también:

ADN

La mano dura de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump.

En ese marco, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, el sábado en Guayaquil, indicó la embajada estadounidense en Quito.

Se “discutió estrategias para profundizar la cooperación antidrogas”, añadió la legación.

Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generadodenuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad