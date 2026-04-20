Un histórico golpe al narcotráfico se registró en la precordillera de la Región de O’Higgins, específicamente en el límite fronterizo entre las comunas de Rengo y San Fernando.

Tras diligencias investigativas y de terreno que se extendieron por varios días en una zona de muy difícil acceso, personal del OS7 de Carabineros logró detectar y desarticular una de las mayores plantaciones de cannabis de las que se tenga registro en la región.

El operativo, que fue liderado por el Ministerio Público y contó con el apoyo de la fuerza aeropolicial y el GOPE, se focalizó al interior de los fundos Los Alpes y Aguas Buenas.

En dichos recintos se logró la incautación de más de 11.400 plantas de marihuana, avaluadas en una suma que supera los 200.000 millones de pesos, junto con 309 sacos que contenían alrededor de 300 kilos de marihuana ya elaborada. De acuerdo a las declaraciones del jefe de zona de Carabineros, general Guillermo Vole, la incautación total bordea las 20 toneladas de droga.

Pese a la magnitud del procedimiento, este no dejó personas detenidas. Sin embargo, los equipos especializados encontraron dos escopetas calibre 12 con sus respectivas municiones en el lugar, hallazgo que refuerza la hipótesis policial de que esta plantación clandestina contaba con resguardo armado.

El fiscal de Rengo, Claudio Riobó, destacó de manera especial el trabajo sostenido y el amplio despliegue logístico de los efectivos en el lugar