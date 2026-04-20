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Entre el diálogo y la ofensiva: los mensajes contradictorios de Trump que ponen en vilo la tregua con Irán

Con el plazo del miércoles agotándose, la Casa Blanca emite señales opuestas sobre la paz mientras el precio del crudo vuelve a escalar.

Mario Vergara

GETTY IMAGES

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes una serie de mensajes contradictorios respecto al futuro de la guerra contra Irán. A solo 48 horas de que expire el alto el fuego de 14 días, el mandatario alternó entre un optimismo moderado sobre posibles negociaciones en Pakistán y la advertencia directa de que la ofensiva militar se reanudará con intensidad si no se alcanza un acuerdo antes del miércoles.

A pesar de asegurar en redes sociales que no siente “ninguna presión” para poner fin al conflicto, Trump insistió en que los resultados llegarán de forma “relativamente rápida”. Esta ambivalencia se manifestó también en su insistencia por enviar al vicepresidente JD Vance a una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, aun cuando Irán ha condicionado su participación a que Washington rebaje sus exigencias actuales, informa AP News.

Contradicciones internas y presión económica

El discurso errático del mandatario se extendió a su propio gabinete. Trump reprendió públicamente a su secretario de Energía, Chris Wright, tras las proyecciones de este último sobre el alto costo de los combustibles. Mientras Wright estimó que la gasolina no bajaría de los 3 dólares por galón pronto, Trump afirmó estar en “total desacuerdo”, asegurando que los precios se “derrumbarán estrepitosamente” si la guerra finaliza bajo sus términos.

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En el ámbito táctico, la postura del Ejecutivo también mostró grietas. Por un lado, el presidente calificó como “muy improbable” renovar el alto el fuego; por otro, instó a los inversores de Wall Street a mantener la calma ante la caída de las acciones. Esta dualidad ocurre en un contexto donde el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz se mantiene “en pleno vigor”, según sus propias declaraciones.

Reacción de Teherán ante la ambigüedad

Desde Irán, las señales enviadas desde la Casa Blanca han sido recibidas con hostilidad. El negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de intentar forzar una rendición bajo la apariencia de diplomacia. Teherán ha enfatizado que no negociará bajo “la sombra de las amenazas”, calificando el abordaje de buques por parte de la Armada estadounidense como un acto de piratería.

El escenario se complica por el reconocimiento de Trump de que existen nuevas propuestas sobre la mesa, aunque admite que persiste una gran brecha en temas críticos como el enriquecimiento nuclear y el control del estrecho. Con el plazo del miércoles acercándose, la estrategia de mensajes cruzados de Trump mantiene en vilo tanto a los aliados regionales como a los mercados energéticos mundiales.

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