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“Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”: Máximo Pacheco deja la estatal defendiendo su gestión y enviando mensaje al Gobierno

El saliente presidente aseguró que la cuprífera “no está en crisis”, respondió al ministro Mas y advirtió sobre riesgos de decisiones de corto plazo.

Martín Neut

Máximo Pacheco

Máximo Pacheco / Hans Scott

Máximo Pacheco dejó este lunes la presidencia del directorio de Codelco con una férrea defensa de su gestión y respondiendo a las críticas del nuevo gobierno.

En la junta ordinaria de accionistas, tras un discurso de 45 minutos, afirmó que “Codelco no está en crisis” y sostuvo que “los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”.

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El exministro salió al paso de los cuestionamientos del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien días atrás aseguró que el Ejecutivo “tiene una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco” y atribuyó problemas de seguridad y producción a “problemas de gestión que vienen de hace tiempo”.

Además, señaló que la administración saliente “no pudo hacer el plan de producción”.

“Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”

En su intervención, Pacheco defendió el desempeño de la estatal y recordó que la meta de producción de 1,7 millones de toneladas fue fijada para 2030.

“Entregamos una corporación con un horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación”, indicó, atribuyendo la baja productiva al envejecimiento de los yacimientos, menores leyes del mineral y atrasos históricos en inversiones.

También advirtió sobre eventuales cambios impulsados por la nueva administración encabezada por el Presidente José Antonio Kast. “Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”, cerró.

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