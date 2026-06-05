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Violenta balacera al interior de parroquia en Rancagua deja un herido durante misa en memoria de mujer asesinada

La víctima corresponde al hijo de la mujer homenajeada en la ceremonia. La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan el ataque armado.

Martín Neut

Matías Llanca

Balacera en parroquia de Rancagua deja un herido

Balacera en parroquia de Rancagua deja un herido

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Una violenta balacera se registró la noche de este viernes al interior de la parroquia Divino Maestro de Rancagua, en la región de O’Higgins, dejando a un hombre herido en medio de una ceremonia religiosa realizada en memoria de su madre, quien había sido asesinada semanas atrás.

El hecho ocurrió luego de que finalizaran dos actividades en el recinto. Una era una misa de eucaristía y el otro un homenaje a una mujer fallecida tras un ataque armado ocurrido en la población Rubio.

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Según antecedentes preliminares, un sujeto ingresó a la iglesia y disparó en varias ocasiones contra la víctima, impactándolo en una de sus piernas.

Hubo un segundo incidente

El hombre herido, que corresponde al hijo de la mujer homenajeada, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua para recibir atención médica.

Tras el ataque, el autor de los disparos escapó del lugar presuntamente luego de quedarse sin municiones. Minutos más tarde, un segundo individuo habría intentado ingresar al templo, realizando disparos contra una de las puertas antes de darse a la fuga.

Equipos de la Fiscalía ECOH y personal de Carabineros llegaron hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias e investigar la posible relación entre este ataque y el homicidio ocurrido semanas atrás.

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